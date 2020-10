Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Gestohlenes Fahrrad im Internet angeboten/Polizei nimmt 34-Jährigen fest

Groß-Gerau (ots)

Den Diebstahl ihres an einem Fahrradständer am Dornberger Bahnhof angeschlossenen Fahrrads, stellte eine junge Frau am Freitagnachmittag (02.10.), gegen 15.00 Uhr, fest.

Einen Tag später, am Samstag (03.10.), entdeckte sie ihr Rad dann auf einer Verkaufsplattform im Internet. Sie verständigte die Polizei. Die Ordnungshüter fädelten anschließend für den Nachmittag einen "Scheinkauf" mit dem Anbieter ein, welcher später auch am vereinbarten Treffpunkt erschien. Nach erfolgter Begutachtung des gestohlenen Fahrrads durch Zivilbeamte, inklusive entsprechender Preisverhandlung, nahmen die Polizisten den 34 Jahre alten Verkäufer vorläufig fest und stellten das Rad sicher.

Den 34-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell