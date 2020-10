Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Kriminelles Vorhaben scheitert

Polizei sucht Zeugen

Alsbach-Hähnlein (ots)

Ein Bürogebäude in der Jahnstraße rückte am Samstagabend (3.10.), gegen 20.40 Uhr, in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten zunächst mit mehreren Hebelversuchen ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Die Türen und Fenster hielten dem kriminellen Vorhaben stand, woraufhin sie ersten Erkenntnissen zufolge eine Scheibe einschlugen. Daraufhin löste der Alarm aus. Die Unbekannten sollen daraufhin mit einem roten Volkswagen in Richtung Melibokusstraße geflüchtet sein. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum roten Volkswagen geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

