Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Pizzeria überfallen/Kripo sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Zwei Unbekannte betraten am Sonntagabend (04.10.), gegen 23.50 Uhr, eine Pizzeria am Berliner Platz. Einer der Kriminellen sprühte sofort Reizgas auf eine Angestellte sowie den Inhaber des Lokals. Das Duo trat und schlug in der Folge auf den 42 Jahre alten Restaurantbetreiber ein und entriss dem Mann anschließend mehrere hundert Euro. Die Täter flüchteten mit der Beute zu Fuß vom Tatort.

Die beiden Angegriffenen wurden leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos. Einer der Flüchtigen ist 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er hat ein südländisches Erscheinungsbild und war bei Tatbegehung mit einem dunklen "Buff" maskiert und trug einen Jogginganzug. Sein Begleiter ist etwas größer und etwa im gleichen Alter. Er machte einen sportlichen Eindruck.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell