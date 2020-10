Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg-Hering: Löscharbeiten dauern an Bezug: PM des PP Südhessen von 02.44 Uhr

Otzberg-Hering (ots)

Beim Brand eines Wohnhauses in Otzberg-Hering (wir haben berichtet) am Montag (05.10.2020) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mindestens 250.000 bis 300.000 EUR entstanden. Es besteht Einsturzgefahr. Die im Haus anwesenden Personen konnten sich selbstständig ins Freie begeben. Sie wurden nicht verletzt. Die Erstmeldung ging bei der Polizei um 02.19 Uhr von der Rettungsleitstelle ein. Die Brandstelle kann noch nicht begangen werden. Hinweise auf die Ursache können noch nicht gegeben werden.

Feuerwehr und THW sind weiterhin vor Ort.

EPHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell