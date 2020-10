Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Mörfelden-Walldorf - Verkehrsunfallflucht nach Überholvorgang

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am 02.10.2020 um 17:21 Uhr befuhr die Geschädigte mit ihrem Suzuki Swift die B486 von Rüsselsheim kommend in Richtung Mörfelden. Auf Höhe des Schützenhauses wurde sie von einem unbekannten Pkw überholt. Beim Wiedereinordnen vor der Geschädigten touchierte der unbekannte Pkw das Fahrzeug der Geschädigten. Bei dem Überholvorgang soll noch ein drittes Fahrzeug beteiligt gewesen sein, welches wiederum den Unfallverursacher überholte. Anschließend hielten die Unfallbeteiligten kurz am Fahrbahnrand. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch vor dem Austausch der Personalien von der Unfallstelle. Beteiligte und Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Tel.-Nr.: 06105 40060 in Verbindung zu setzen.

