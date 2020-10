Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Bad König: Von Unfallstelle geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Bad König (ots)

Am Freitag, den 02.10.2020, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich in der Frankfurter Straße ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein Pkw beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus dem Neckar-Odenwaldkreis befuhr die Frankfurter Straße und musste verkehrsbedingt anhalten. Der vor ihr haltende Pkw setzte plötzlich zurück und beschädigte hierbei den Pkw der 20-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Unfallgegner, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Am Pkw der 20-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall bzw. dem Verursacher geben können.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach.

Sachbearbeiter: PK Illner, Pst. Erbach

