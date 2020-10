Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Do., 01.10., zwischen 16.30 und 17.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Frankfurter Landstraße in Walldorf ein geparkter grauer Mercedes A 190 an der rechten Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

