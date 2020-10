Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach/Dieburg: Eigentümer von Fahrrad gesucht

Wer kann Hinweise geben?

Erbach/Dieburg (ots)

Die Polizei in Erbach sucht nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines lila-schwarzen Rads der Marke Schauff. Am vergangenen Sonntagabend, den 27. September, kontrollierten Beamte der Polizeistation Dieburg einen 39-Jährigen, der mit dem Fahrrad auf der Bundesstraße 45 in Richtung Hanau unterwegs war.

Ersten Erkenntnissen zufolge, soll der 39 Jahre alte Mann das Velo in Erbach-Erlenbach entwendet haben. Der offenbar geistig verwirrte Mann wurde im Anschluss seinem Betreuer übergeben und das Rad sichergestellt.

Bislang hat sich der rechtmäßige Besitzer noch nicht bei der Polizei gemeldet. Der Eigentümer oder Zeugen, die wissen wem das Rad gehört, werden daher gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 in Verbindung zu setzen.

