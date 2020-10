Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim-Mosbach: Schwarzer Mercedes in Hofeinfahrt ausgebrannt

Zeugen gesucht

Schaafheim (ots)

In einer Hofeinfahrt in der Berliner Straße brannte in der Nacht zum Freitag (01.-02.10.) ein schwarzer Mercedes vollständig aus. Gegen 1.30 Uhr war die Rettungsleitstelle informiert worden. Hierauf rückten Polizei und Feuerwehr gemeinsam aus. Rasch konnte die Feuerwehr aus Schaafheim die Flammen löschen. Infolge der Hitzentwicklung wurden auch Teile der Hausfassade, zwei Mülltonen und deren Überdachung sowie ein Sonnenschirm in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des verursachten Schadens ist abschließend noch nicht bekannt.

Das Kommissariat 10 in Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Ermittler unter der Rufnummer 06151 / 9690.

