Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bensheim (ots)

Am Mittwoch (30.09.2020) zwischen 08:15 und 08:35 Uhr, beschädigte ein schwarzer Citroen Berlingo auf Höhe des Autohaus Lotz einen grauen Mercedes Benz E-Klasse, der in der Robert-Bosch-Straße stadteinwärts fuhr. Es entstand Sachschaden an beiden Außenspiegeln. Den Vorfall konnte durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beobachtet werde. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten Hinweise zu dem Unfallhergang an die Polizeistation in Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 weiterzugeben.

