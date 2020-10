Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Dornheim

Groß-Gerau (ots)

Am Do. 01.10.20 gegen 18:45 bog eine 40jährige Dornheimerin mit ihrem roten OPEL Corsa von der Mainzer Landstraße aus Richtung Ortsmitte kommend in die Straße Am Wallerstädter Weg ab. Ein schwarzer Pkw, welcher vorher an der Einmündung Wallerstädter Weg wartete, um auf die Mainzer Landstraße einzufahren, fuhr plötzlich los und stieß gegen die hintere Fahrzeugseite des abbiegenden OPEL Corsa.

Laut der überraschten Corsafahrerin kam es beim Anstoß zu einem kurzen Blickkontakt zwischen ihr und der Fahrerin des schwarzen Pkw. Letztere entfernte sich dann jedoch in Fahrtrichtung Groß-Gerau, ohne ihren Verpflichtungen als Unfallgegnerin nachzukommen.

Die flüchtige Fahrzeugführerin wird als etwa 40 Jahre alt beschrieben und sei von schlanker Statur gewesen. Außerdem habe sie ein buntes Kopftuch getragen.

Der Schaden am Corsa wird mit etwa 1.000 EURO beziffert.

Hinweise auf die Verursacherin oder den von Ihr verwendeten schwarzen Pkw nimmt die Polizeistation Groß-Gerau entgegen.

