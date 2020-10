Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Mehrere Einbrüche in der Gemeinde

Polizei sucht Zeugen

Stockstadt (ots)

Einbrecher hatten es in der Zeit zwischen Sonntag und Mittwoch (27. - 30.09.) auf einen Hundeverein, eine Grundschule sowie eine Baumschule abgesehen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Unbekannten die Zugangstür zum Vereinsheim im "Der Enge Weg" in oben genanntem Zeitraum auf und betraten das Gebäude. Hier entwendeten sie vier Flaschen Cola und entfernten sich daraufhin in unbekannte Richtung. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf circa 800 Euro.

Genauer Lässt sich die Tatzeit für den Einbruch in die Baumschule in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße eingrenzen. Hier gelangten unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch (30.09.) auf das Gelände und entwendeten eine hochwertige Kettensäge sowie eine Heckenschere im Gesamtwert von 700 Euro.

Ebenfalls von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte eine Tür im Containerkomplex der Schule am Marktplatz auf. Im Container wurden zwar diverse Behältnisse geöffnet, nach jetzigem Ermittlungsstand jedoch nichts entwendet. Da die Einbrecher allerding auch an einem weiteren Container (erfolglos) hebelten, entstand ein Sachschaden von circa 250 Euro.

Durch die Polizei wurden nun drei Strafverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet. Zeugen werden gebeten, direkt mit der Polizei in Gernsheim Kontakt aufzunehmen (06258/9343-0).

