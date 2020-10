Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Radschrauben von Opel gelöst

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Biblis (ots)

Durch mutmaßlich gelöste Radschrauben, setzte ein Opel kurz nach Fahrtantritt in der Darmstädter Straße auf. Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag, den 15. September. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Kurz nachdem die Bergsträßerin mit ihrem Wagen losfuhr, löste sich einer der Vorderreifen und der Wagen setzte im Anschluss auf der Straße auf. Glücklicherweise blieb die Frau unverletzt. Am Wagen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge, wurden die Radbolzen von bislang Unbekannten vermutlich absichtlich gelöst. In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei in Lampertheim wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Im Zuge der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren ähnlich gelagerten Fällen kam.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere Fahrzeughalter, die ebenfalls Veränderungen an ihrem Wagen bemerkt haben, werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 in Verbindung zu setzen.

