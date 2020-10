Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Rauchentwicklung in einer Autowerkstatt

Nauheim (ots)

Am Mittwoch (30.09.) wurde durch Anwohner gegen 18.55 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Gewerbebetrieb im Schleifweg wahrgenommen. Bei Eintreffen der örtlichen Feuerwehr und der Polizei wurde festgestellt, dass sich in den Büroräumen ein Schwelbrand entwickelt hatte. Dieser griff auch auf angrenzende Lagerräume und Sanitäranlagen über, konnte aber durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zur genauen Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Berichterstatter: PHK Kurz, Polizeistation Groß-Gerau

Matthias Brosch, EPHK und PvD

