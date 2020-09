Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mit Haftbefehl gesucht

33-Jähriger leistet Widerstand bei Festnahme

Darmstadt (ots)

Polizeibeamte des 2.Reviers haben am Dienstag (29.9.) einen 33-jährigen Mann aus Darmstadt festgenommen. Gegen den Darmstädter bestand ein Vollstreckungshaftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen in mehreren Fällen. Bei seiner Festnahme in der Artilleriestraße leistete der Gesuchte erheblichen Widerstand und verletzte dabei drei Beamten leicht. Zudem spuckte er in Richtung der Ordnungshüter, verfehlte glücklicherweise jedoch sein Ziel. Schlussendlich klickten gegen 14 Uhr die Handschellen und der Darmstädter wurde in eine Justizvollzugsanstalt nach Weiterstadt gebracht. Dort wird er die nächsten 50 Tage verbringen müssen und sich zusätzlich in einem weiteren Strafverfahren wegendes Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

