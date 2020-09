Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Zwei Baggerschaufeln entwendet

Groß-Umstadt (ots)

Zwei Baggerschaufeln im Wert von rund 2000 Euro haben bislang noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag (28.9.) und Dienstagmorgen (29.9.) von einem Feld an der Bundesstraße 45, zwischen der Einmündung Heubach und Zipfen, entwendet. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg hat in diesem Zusammenhang ein Verfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06071/96560, zu melden.

