POL-DA: Höchst: Unfall mit tödlichem Ausgang

Am Montag (28.9.), gegen 07.30 Uhr, fuhr eine 84-jährige Autofahrerin aus dem Odenwaldkreis, den Nonnenweg in Richtung Frankfurter Straße entlang. Aus bislang unbekannten Gründen, kam die Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort mit einem geparkten silbernen Skoda zusammen. Durch den Aufprall wurde der Skoda auf ein weiteres, dort geparktes Auto, einen schwarzen Audi, geschoben. Die Fahrerin wurde hierbei zunächst mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. In der darauffolgenden Nacht, verstarb sie im Krankenhaus. Ob der Unfall oder mögliche Vorerkrankungen zum Tod der Frau führten, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Schaden von rund 12500 Euro.

