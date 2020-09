Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einbruch in Kellerabteil

Viernheim (ots)

Am Sonntagabend (27.09.2020) kurz vor 22 Uhr brachen Unbekannte in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-May-Allee ein und entwendeten unter anderem mehrere Flaschen Wein.

Die Unbekannten verschafften sich, nach jetzigem Stand der Ermittlungen, durch die Kellertür Zutritt zum Untergeschoss des Hauses. Hier brachen sie unter Gewalteinwirkung ein Kellerabteil auf und entwendeten mehrere Flaschen Wein und zwei Reisekoffer.

Sachdienliche Hinweise geben sie bitte direkt an die Polizei in Viernheim (06206/9440-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Thomas Muster

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: (06151) 969 2400

Fax: (06151) 969 2405

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell