Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Starkstromkabel von Baustelle entwendet

Darmstadt (ots)

Ein rund 120 Meter langes und circa 480 Kilogramm schweres Starkstromkabel haben noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (25.9.) und Montag (28.9.) von einer Baustelle in der Ida-Rhodes-Straße entwendet. Für den Abtransport dürften die Kriminellen ein Fahrzeug genutzt und zudem arbeitsteilig vorgegangen sein. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

