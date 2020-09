Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Zeugen nach Einbruch in Pflanzengeschäft gesucht

Griesheim (ots)

Noch unbekannte Täter haben am Samstag (26.9.) einen Fachhandel für Blumen in der Straße "Am Rübengrund" heimgesucht. Gewaltsam hatten sich die Kriminellen Zugang zu dem Verkaufsraum verschafft und dort nach Beute gesucht. Glücklicherweise ohne Erfolg. Durch ihr gewaltsames Vorgehen verursachten sie jedoch einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Nach derzeitigen Erkenntnisstand wird die Tatzeit zwischen 1.50 Uhr und 2 Uhr eingegrenzt. Zeugen, die in diesem Zeitraum und in Tatortnähe, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Ermittlern von der Darmstädter Kripo (K21/22), in Verbindung zu setzen.

