Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß- Umstadt: Schreckschusswaffe bei Fahrzeugkontrolle sichergestellt

Groß-Umstadt (ots)

Die Kontrolle eines 52 Jahre alten Mannes aus Brensbach endete am Sonntag (27.9.) mit einer Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Gegen 15.30 Uhr hatten die Ordnungshüter den Mann in der Krankenhausstraße am Steuer seines Autos gestoppt und überprüft. Dabei stellten sie eine Schreckschusswaffe in der Jackentasche des 52-Jährigen sicher. Weil dies ein Verstoß gegen das Waffengesetz ist, wird sich der Mann nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell