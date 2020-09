Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Sporthalle mit Farbe beschmiert

Schaafheim (ots)

Auf die Fassade einer Turnhalle in der Sporthallenstraße hatten es Vandalen am vergangenen Wochenende in der Zeit von Freitagabend (25.9.), 18 Uhr bis Samstag (26.9.) abgesehen. Dort hatten sie großflächig ihre Farbspuren hinterlassen und damit einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Unter der Rufnummer 06071/96560 nehmen die Beamten von der Polizeistation in Dieburg alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise entgegen.

