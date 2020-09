Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zerkratztes Auto

6000 Euro Schaden

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Samstagmorgen (26.9.) haben Besitzer eines schwarzen VW Sharans zahlreiche Kratzer entlang der Karosserie ihres Wagens bemerkt und Anzeige bei der Polizei erstattet. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Tatzeitraum bis zum Dienstag (22.9.) zurückreichen. In diesem Zeitraum parkte das Auto im Bereich Ecke Parkstraße/ Am Lindgraben. Der Schaden wird derzeit auf mindestens 6000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können (Rufnummer 06151/969-3610).

