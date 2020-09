Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Bad König: Nach Verkehrsunfallflucht

Polizei sucht Zeugen

Bad König (ots)

Am 27.09.2020, in der Zeit von 12:15 - 14:45 Uhr, kam es zu einer Beschädigung eines grauen Mitsubishi in der Frankfurter Straße in Bad König.

Der graue Mitsubishi war auf dem Parkplatz gegenüber einer Therme geparkt.

Als die Fahrerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung im Heckbereich ihres Fahrzeuges fest.

Vermutlich wurde die Beschädigung durch einen rangierenden Transporter verursacht. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Erbach zu melden.

