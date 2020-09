Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Drogenbesitz führt zur Anzeige

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein 18-Jähriger aus Mörfelden-Walldorf wird sich nach einer Polizeikontrolle wegen Drogenbesitzes verantworten müssen.

Eine Polizeistreife kontrollierte den jungen Mann am späten Donnerstagabend (24.09.2020) in der Pieter-Valkenier-Allee. Als er sah, dass die Streife auf ihn zukam, steckte er einen kleinen Gegenstand in den Busch neben ihm. Doch die beiden Beamten schauten genau hin. Nach kurzer Absuche des Gebüschs fanden sie darin ein in Alufolie verpacktes Stück Marihuana.

Neben einer erkennungsdienstlichen Behandlung des Heranwachsenden wurde daraufhin gegen ihn Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Muster

Telefon: 06151/969-2419

Fax: 06151/969-2405

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell