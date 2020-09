Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Einbruch in Einfamilienhaus

Täter erbeuten Schmuck

Darmstadt (ots)

Über ein rückwärtig gelegenes Fenster sind Einbrecher am Freitag (25.9.) in ein Einfamilienhaus im Liesjeweg gelangt und haben dort nach Beute gesucht. Am frühen Morgen, gegen 3.30 Uhr wurden die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte die Tatzeit bis 24 Uhr zurückreichen. Nach derzeitigem Stand ließen die ungebetenen Besucher Schmuck mitgehen. Die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Unter der Rufnummer 06151/969-0 nehmen die Beamten alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell