Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Grauer Volkswagen im Fokus Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Bensheim (ots)

Ein grauer Volkswagen, der auf einem Parkplatz in der Stubenwald-Allee abgestellt war, rückte in der Nacht zum Freitag (25.9.) in das Visier Krimineller.

Ersten Ermittlungen zufolge, schlugen Unbekannte mehrere Scheiben des Wagens ein, um an den Innenraum zu gelangen. Hier durchwühlten sie die Fächer nach möglicher Beute und entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand den Fahrzeugschein. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und hinterließen insgesamt einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

