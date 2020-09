Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vereinsheim im Visier Krimineller

Täter erbeuten Laptop und Flachbildschirm

Darmstadt (ots)

Auf der Suche nach Beute haben Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (23.-24.9.) ein Vereinsheim in der Kranichsteiner Straße, nahe Ecke Kastanienallee, heimgesucht. Über ein Fenster verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Räumen und erbeuteten einen Flachbildschirm sowie einen Laptop. Mit dem Diebesgut traten sie die Flucht an. Möglicherweise konnten die Kriminellen beim Abtransport des Diebesguts beobachtet werden? Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

