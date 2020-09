Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Baucontainer aufgebrochen

1000 Euro Schaden

Darmstadt (ots)

Auf einem Baugelände in der Feldbergstraße haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag (23.-24.9.) ihr Unwesen getrieben. Auf der Suche nach Wertgegenständen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zugang zu einem dortigen Bürocontainer. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von mindesten 1000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Unbekannten keine Beute und flüchteten. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

