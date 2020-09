Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Wohnung gesucht

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (23.9.), 20 Uhr und Donnerstag (24.9.), 19.30 Uhr, haben noch unbekannte Täter versucht in eine Wohnung in der Artilleriestraße einzubrechen. Dabei hatten sie sich gewaltsam an der rückwärtigen Terrassentür zu schaffen gemacht. Die Tür hielt dem kriminellen Vorhaben stand. Daraufhin ergriffen die Täter die Flucht. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/96960 sachdienliche Hinweise entgegen.

