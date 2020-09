Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Streife nimmt gesuchten Straftäter fest

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Eine Streife der Polizeistation Bischofsheim hat am Donnerstagabend (24.09.) einen gesuchten Straftäter festgenommen. Der 30-Jährige wurde gegen 19 Uhr an der Mainspitze einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass der Gestoppte durch die Staatsanwaltschaft Mainz wegen Sachbeschädigung und Schwarzfahrens zur Festnahme ausgeschrieben war. Bei ihm klickten die Handschellen. Da der 30 Jahre alte Mann die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro nicht aufbringen konnte, brachten ihn die Beamten im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

