Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Reifen geplatzt, Motorradfahrer gestürzt

Gernsheim (ots)

Gemarkung Gernsheim, A 67 - Am Donnerstag, den 24.09.2020 kam gegen 21:40 Uhr ein Motorradfahrer zu Sturz, als er sich bei der Anschlussstelle Gernsheim in südlicher Richtung befand. Als Ursache konnte ein Reifenplatzer am Vorderrad festgestellt werden. Der 45-jährige Motorradfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden am Motorrad und der Schutzplanke beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 10.000 Euro.

Für die Rettungsmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn Süd zunächst komplett und später teilgesperrt werden.

