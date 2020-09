Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim - Königstädten: 20- Jähriger von Auto angefahren und schwer verletzt

Polizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts

Rüsselsheim - Königstädten: (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem ein Auto am Donnerstagnachmittag (23.9.) in eine Bushaltstelle in der Astheimer Straße gefahren ist und dort einen 20 Jahre alten Mann schwer verletzte, hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt, gemeinsam mit der Polizei in Rüsselsheim, die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts eingeleitet.

Kurz nach 16 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert und von einem roten Opel Astra berichtet, der, besetzt mit mutmaßlich zwei Personen, in die Bushaltstelle fuhr und dort mit einem Wartenden kollidierte.

Bei dem Autofahrer soll es sich nach derzeitigem Erkenntnisstand um einen 32-Jährigen mit Wohnsitz in Rüsselsheim handeln. Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort von den hinzueilenden Polizisten angetroffen und festgenommen. Der durch die Kollision schwer verletzte 20-Jährige sowie der leicht verletzte Mitinsasse des Autos kamen in umliegende Krankenhäuser. Erste Überprüfungen ergaben, dass sich die Beteiligten des Tatgeschehens bekannt sind. Welche Hintergründe zu dem heutigen Vorfall führten, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Aktuell ist die Polizei vor Ort und sichert Spuren, die Aufschluss zum Tathergang geben könnten.

Die Kriminalpolizei (K10) aus Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 06142/696-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise an die Medienvertreter: Die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt erteilt ab Freitag weitere Auskünfte zum dargestellten Sachverhalt.

