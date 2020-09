Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Baggerlöffel von Baustelle entwendet

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Pfungstadt (ots)

Am Mittwoch (23.9.) haben Mitarbeiter einer Baufirma den Diebstahl eines rund 200 Kilogramm schweren Baggerlöffels entdeckt und die Polizei informiert. Nach ersten Ermittlungen hatten sich noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (18.9.) und Mittwoch (29.9.), Zugang zu dem Baustellengelände in der Bergstraße verschafft und dort den sogenannten Tiefenlöffel mit Schneide, zugehörig zu einem Minibagger, entwendet. Aufgrund des Gewichts der Beute gehen die Beamten davon aus, dass mehrere Täter bei dem Abtransport beteiligt gewesen waren. Möglicherweise konnte diese von Zeugen bei ihrem kriminellen Treiben beobachtet werden? Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06157/95090 sachdienliche Hinweise entgegen.

