Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Fahrrad bei Festnahme sichergestellt

Wem gehört sichergestelltes Mountainbike?

Bischofsheim (ots)

Nach der Festnahme zweier Jugendlicher am frühen Dienstagabend (wir haben berichtet) beschäftigt die Polizei derzeit die Herkunft eines sichergestellten Mountainbikes. Gegen 17 Uhr am 22. September hatten Zeugen die Polizei verständigt und auf zwei Jungen aufmerksam gemacht, die sich an einem Rad zu schaffen machten. Eine Polizeistreife konnte zwei 15 und 17 Jahre alte Jugendliche festnehmen und bei ihnen ein Mountainbike sicherstellen. Bislang konnten die Ermittler das Fahrrad noch nicht zuordnen, weshalb jetzt mit einem Bild des Velos öffentlich nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin gesucht wird. Wer hat Hinweise zur Herkunft des Fahrrades? Hinweise nimmt das Kommissariat 35 der Rüsselsheimer Kripo unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4714280

