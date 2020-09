Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Gehölz in Brand

Zeugen gesucht

Erbach (ots)

Nachdem am Samstagmittag (19.9.) aufgeschichtetes Gehölz im Bereich der Weggabelung am Eichenweg beim sogenannten Silberbrünnchen brannte, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Spaziergänger bemerkten gegen 14 Uhr den Brand und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die Wehren aus Michelstadt und Stockheim konnten das kokelnde Geäst schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern.

Eine mögliche Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Kriminalkommissariats 10 in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Andrea Löb

Telefon: 06151/969-2400 o. Mobil: 0173/659 7598

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell