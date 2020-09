Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Entwendete Fiat Punto wieder da

Darmstadt (ots)

Der am Montag (21.9.) in der Moosbergstraße als gestohlen gemeldete Fiat Punto (wir haben berichtet) ist wieder da. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen hat die EDC in Darmstadt übernommen. Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4713906

