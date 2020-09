Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht

Büttelborn (ots)

Zwischen Samstag (19.09.) und Dienstag (22.09.) sind bislang noch unbekannte Täter in die Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Worfelden eingebrochen. Die Rüsselsheimer Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Kriminellen vermutlich durch ein gekipptes Fenster in das Anwesen in der Frankfurter Straße ein und durchsuchten es nach Beute. Mit einem Laptop im Wert von über 800 Euro suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Zeugen bemerkten ihre Spuren gegen 18.40 Uhr am Dienstagabend und verständigten die Polizei. Der Tatzeitraum reicht bis 12 Uhr am Samstag zurück. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

