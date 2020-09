Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Zwei Jugendliche nach Fahrraddiebstahl festgenommen

Bischofsheim (ots)

Eine Polizeistreife hat am frühen Dienstagabend (22.09) zwei mutmaßliche Fahrraddiebe am Bahnhof festgenommen. Gegen 17 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und teilte mit, dass sich zwei Unbekannte an einem Fahrrad an den Fahrradständern zu schaffen machte. Die sofort herbeigeiilte Streife konnte zwei 15 und 17 Jahre Jungen, auf die die Personenbeschreibung passte, noch im Bahnhofsbereich festnehmen. Sie hatten ein Fahrrad dabei, das durch die Polizisten sichergestellt wurde. Bei ihrer Durchsuchung und Festnahme widersetzte sich der 15-Jährge und verletzte eine Polizistin am Kopf. Neben des Verdachts des Fahrraddiebstahls muss er sich jetzt auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in einem Verfahren strafrechtlich verantworten.

