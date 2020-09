Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Drei geparkte Autos durch Unbekannte zerkratzt

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Mindestens drei Fahrzeuge wurden in der Nacht zum Montag (21.09.) von bislang noch unbekannten Tätern beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte bei circa 2.700 Euro liegen. Gegen 16 Uhr am Montagnachmittag bemerkten Zeugen die Kratzer im Lack der drei in der Kleiststraße geparkten Fahrzeuge. Teilweise war die gesamte Fahrerseite zerkratzt. Der Tatzeitraum reicht bis 21 Uhr am Vorabend zurück. Die Polizei hat Strafanzeige erstattet und prüft einen Zusammenhang mit gleichgelagerten Fällen. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufummer 06144/9666-0 zu melden.

