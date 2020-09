Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Vermisste ist wieder da Bezug: Meldung vom 22.09.2020, 15.24 Uhr

Reinheim (ots)

Die 16 Jahre alte Sarah Bondel, die seit Dienstagvormittag in Reinheim vermisst wurde, ist wieder da. Sie wurde um 20.50 Uhr wohlbehalten in Frankfurt am Main angetroffen. Zuvor gab es aus der Bevölkerung Hinweise auf ihren Aufenthalt in der Mainmetropole. Die Fahndung wird beendet.

