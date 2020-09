Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: 16-Jährige aus Reinheim-Ueberau vermisst

Polizei bittet um Mithilfe

Reinheim (ots)

Aktuell sucht die Polizei nach einer 16-Jährigen aus Reinheim. Seit Dienstagvormittag (22.9.) wird dort Sarah Bondel vermisst. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Gesuchte zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr die elterliche Wohnung in der Straße "Am Schützenrain" verlassen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Das Mädchen ist 1,50 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Sie trägt vermutlich eine schwarze Leggins und ist mit orangefarbenen Schuhen bekleidet. Auffällig ist ihr Pagenschnitt mit Rotfärbung. Aufgrund ihrer Trisomie 21 ist Sarah in ihrer Orientierungsfähigkeit eingeschränkt. Wer die Beschriebene gesehen hat oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unmittelbar mit dem Kommissariat 10 in Darmstadt (Rufnummer 06151/969-0) in Verbindung zu setzen.

