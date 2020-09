Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Von Unfallstelle geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Dienstag (22.09.2020) um 11:05 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem weißen VW Tiguan einen weißen Kleinbus, der in der Bessunger Straße am Fahrbahnrand vor der Herderschule abgestellt war. Etwa 500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der vorderen linken Seite beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-3710 entgegen.

