Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fiat Punto entwendet (DA-DO466)

Darmstadt (ots)

Ein grauer Fiat Punto ist am Montag (21.9.) in der Zeit zwischen 15 Uhr und 17 Uhr in das Visier von Kriminellen geraten. Auf noch nicht bekannten Weg verschafften sich die Täter Zugang zu dem Fahrzeug und flüchteten in unbekannte Richtung. Zur Tatzeit parkte das Auto in der Moosbergstraße mit den Kennzeichen DA-DO466. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

