Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt- Eberstadt: Einbruch in Tankstelle

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots)

Auf eine Tankstelle in der Reuterallee hatten es noch unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen (22.9.) abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise waren die Kriminellen in die Räume der Tankstelle gelangt und hatten nach Beute gesucht. Gegen 5.30 Uhr waren ihre Spuren entdeckt und die Polizei informiert worden. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die ungebetenen Besucher Zigaretten und diverse Pakete. Der Umfang der gemachten Beute ist derzeit abschließend noch nicht bekannt, dürfte aber nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro betragen. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 fragen: Wer hat in Tatortnähe und in den frühen Morgenstunden des Dienstags verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten können? Hinweise zu den Tätern werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell