Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Betrunkener Rollerfahrer ohne Führerschein gestoppt

Gernsheim (ots)

Stark alkoholisiert und ohne Führerschein war ein 49 Jahre alter Mann am Sonntagabend (20.09.) mit seinem Roller unterwegs. Gegen 19:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Gernsheimer in der Theodor-Heuss-Straße. Der Fahrer roch deutlich nach Alkohol, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,72 Promille. Zur Blutentnahme kam er mit auf die Wache. Ein Entzug der Fahrerlaubnis droht dem 49-jährigen Gernsheimer nicht - eine solche besaß er schon zum Tatzeitraum nicht. Dennoch wird er sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtich verantworten müssen.

