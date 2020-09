Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Laptop aus geparktem Fahrzeug entwendet

Trebur (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag (20.09.) und Montag (21.09.)hatten es Kriminelle auf ein geparktes Auto abgesehen. Gegen 6 Uhr am Montagmorgen bemerkten Zeugen den Diebstahl eines Laptop aus dem geparkten, weißen Opet. Dieser war seit 9.30 Uhr in der Schulstraße in Trebur-Geinsheim abgestellt.

Wie die Täter in den Fahrzeuginnenraum gelangten, ist zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch unklar. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der dezentralen Ermittlungsgruppe in Groß-Gerau unter 06152/175-0 zu melden.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei erneut und rät: Geben sie Kriminellen keine Chance und lassen sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug zurück!

