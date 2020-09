Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Süßigkeiten entwendet

Zeugen nach Einbruch in Kiosk gesucht

Trebur (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes hatten es Kriminelle auf die Süßigkeiten eines Kiosks in Trebur abgesehen. Im Zeitraum von Freitag (18.09.) bis Montag (21.09.) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Kiosk einer Schule in der Theobaldstraße in Trebur. Eine Lehrerin bemerkte den Einbruch Montagmorgen gegen 06:15 Uhr. Wie genau die heißhungrigen Täter in den Kiosk gelangten, ist zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch unklar. Entwendet wurden Süßwaren im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der dezentralen Ermittlungsgruppe in Groß-Gerau unter 06152/175-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Thomas Muster

Telefon: 06151/969 2423

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell