Mossautal: Kontrolle am Krähberg & bei Hüttenthal

24 Motorradfahrende missachten Durchfahrtsverbot

Oberzent / Mossautal (ots)

Polizeikräfte haben im Sonntag (20.09.) das Durchfahrtsverbot am Krähberg kontrolliert und dabei zahlreiche Verstöße geahndet. Zwischen 12.40 Uhr und 13.50 Uhr sowie von 14.15 Uhr bis 18 Uhr wurde dazu eine Kontrollstelle im Bereich der Landesstraße 3108 eingerichtet. Insgesamt 24 Motorradfahrende konnten in den beiden Zeiträumen auf der Strecke gestoppt werden, die das Verbot der Durchfahrt für Krafträder am Wochenende missachteten. Die Ertappten mussten jeweils ein Verwarngeld entrichten.

Bereits am Samstag (19.09.) hatten Polizeistreifen eine Geschwindigkeitsüberprüfung auf der Unteren Siegfriedstraße in Hüttental durchgeführt. An der Örtlichkeit, an der die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h liegt wurden zwischen 15.45 Uhr und 17 Uhr lediglich sechs Verkehrsteilnehmer gestoppt, die zu schnell unterwegs waren. Unrühmlicher "Spitzenreiter" war ein Autofahrer mit 74 km/h auf dem Tacho. Auch bei den anderen Gestoppten handelte es sich ausnahmslos um Autofahrende. Die Streifen hatten in dem Einsatzzeitraum die Geschwindigkeit von insgesamt 60 Verkehrsteilnehmenden gemessen.

