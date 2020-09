Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Auto aufgebockt & Räder gestohlen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Auf die vier Räder eines schwarzen VW Golfs hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Diebstahl in den frühen Morgenstunden des Sonntags (20.09.) abgesehen. Zwischen 2 Uhr und 9 Uhr drangen die Kriminellen in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Aschaffenburger Straße ein. Hier bockten sie das dort geparkte Fahrzeug auf und montierten alle vier Räder ab und suchten mit der Beute unerkannt das Weite. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06105/4006-0 mit der Polizei in Mörfelden-Walldorf in Verbindung zu setzen.

